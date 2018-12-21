"عبد الحفيظ وعدلي" ووفد السفارة المصرية بأثيوبيا يستقبلون بعثة الأهلي (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة الاثيوبية في الثالثة والنصف فجر اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الأربع ساعات تقريبا؛ لمواجهة فريق "جيما أبا جيفار" المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان في استقبال البعثة فور وصولها وفد من السفارة المصرية بأثيوبيا، وتم إنهاء إجراءات الدخول في نصف ساعة تقريبا، في حين انتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري البعثة خارج المطار للاطمئنان على الحافلات التي أقلت اللاعبين والجهاز الفني والوفد الإعلامي المرافق للفريق.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية.





الأهلي يخوض مرانه الأول في إثيوبيا على ملعب أديس أبابا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرانه الأول في إثيوبيا على ملعب أديس أبابا في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت إثيوبيا« الخامسة بتوقيت القاهرة»؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق جيما أبا جيفار المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري اللذان سبقا وصول بعثة الأهلي بـ 24 ساعة بمعاينة أكثر من ملعب فور وصولهما، وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى استقر الأمر في النهاية على إقامة المران على ملعب أديس أبابا الذى يستضيف مباراة الأهلي وجيما.





ويبعد ملعب أديس أبابا عن فندق الإقامة حوالي ١٥ دقيقة.





وقام «عبدالحفيظ» و"عدلي" بمعاينة الملعب والتأكد من صلاحية حالة أرضيته فور وصولهما إلى العاصمة الإثيوبية.



