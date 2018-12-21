أسباب خروج الدم من الفم وطرق العلاج

يعاني بعض الأشخاص من خروج دم من الفم، مما يثير الشك لديهم، فهناك بعض الأشخاص التي تعاني من خروج الدم بسبب التهاب في اللثة ويحدث النزيف، أو بعض الجروح التي توجد في الفم، وغيرها من الأشياء الغير معروفة التي من الممكن أن تكون سبب في خروج الدم.





لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلي خروج الدم، اليوم من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم ابرز الأسباب التي تؤدي إلي خروج الدم من الفم وطرق العلاج.





ما هو نزيف اللثة

يمكن ان يحدث نزيف اللثة عند بعض الأشخاص من مجرد تفريش اللثة بالفرشاة بشكل كبير، كما يمكن أيضا ان يكون ذلك النزيف بسبب طقم الاسنان الغير ملائم، ولكن نزيف اللثة يدل عادة الى مرض، ولكن إذا كان ذلك النزيف بشكل متكرر فيمكن ان يكون ذلك النزيف بسبب الكثير من الامراض الاخرى، كما ان ذلك النزيف له عدة أسباب سنعرض أهمها كالاتي





1- التهاب اللثة

يحدث التهاب اللثة بسبب بعض تراكمات البلاك والذي يحدث بسبب الترسبات والبكتيريا التي توجد بشكل كبير في الاسنان وتتجمع على اللثة، عند التهاب اللثة تنتفخ بشكل ملحوظ وتسبب الم كبير فيها، والتي يمكن ان تؤدي الى حدوث النزيف بها.





2- التهاب داعم السن

هذا النوع من الالتهابات يكون المرحلة الثانية من التهاب اللثة، فيمكن ان يصيب ذلك الالتهاب من عظام الفك وبعض الانسجة المحيطة بالسنة، وأيضا تصيب الداعم الموجود في السنة، وهو أحد الأنواع الخطيرة من الالتهابات التي يمكن ان تؤدي الى فقدان السنة بشكل كامل.





3- سرطان الدم

ان مرض سرطان الدم او كما يعرف باسم اللوكيميا يؤدي الى نقص الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ومن أهمها فيتامين ج، وفيتامين سي، وايضا فيتامين ك، كما يمكن ان تتسبب نقص الصفائح الدموية الى حدوث النزيف بسبب العلاج الكيميائي والاشعاعي.





تقيؤ الدم

هناك بعض الأشخاص التي تقيء دم ويمكن ان يكون ذلك الدم له أكثر من لون، فيمكن ان يكون الدم لونه بني او لونه احمر قان كما يمكن ان يكون لونه احمر فاتح، ويكون أسباب تقيؤ بسبب بعض الجروح الداخلية او أصابه حدثت الى الأجزاء الداخلية من الجسم، او حدوث بعض التمزق في المريء ومن الممكن أيضا ان يحدث الى سرطان المريء وتشمع الكبد، وايضا حدوث بعض التقرحات في المعدة.





الجروح في الفم

الجروح التي تحدث في الفم تأتي عادة من سقوط الاسنان او حدوث بعض الجروح فيها، او إصابة اللثة باي الة حادة يمكن ان تؤدي الى حدوث تلك الجروح، ويمكن أيضا ان تؤدي الى نزيف وانتفاخ اللثة، مما تتعرض الاسنان الباقية الى الكثير من الاضرار، وهناك بعض الجروح العميقة التي من الممكن ان تصل الى العضلات والجروح الأخرى السطحية.





خروج الدم من الفم مع السعال

اثناء السعال إذا خرج الدم من الفم فهذه علامة غير جيدة وخطرة بعض الشيء، ويختلف ذلك على حسب الحالة المرضية التي يعاني منها المريض، ويمكن ان يخرج الدم من الحلق او من الرئتين او من المعدة، وهي من الامراض التي يمكن ان تحدث أيضا بسب السعال وتؤدي الى التهاب القصبة الهوائية، وأيضا الالتهاب الرئوي ويمكن أيضا ان تحدث بسبب مرض السل وسرطان الرئة.





ما هي العلاجات

1- علاج خروج الدم بسبب نزيف اللثة، لابد من فحص سريري وذلك لاتخاذ الحل المناسب للحالة المرضية، ولكن تظل المحافظة على نظافة الاسنان بشكل دائم هي من اهم الخطوات التي يجب اتباعها، لذا فعليك بعد زيارة طبيب الاسنان ان تحافظ على نظافة الاسنان وتستخدم الفرشاة بشكل دائم حتى لا يحدث أي التهابات بها.





2- علاج تقيء الدم، هناك بعض الحالات المرضية التي تحتاج الى تدخل الطبيب بشكل عاجل وإعطاء المريض بعض المحاليل الوريدية وذلك لتعويض السوائل التي تم فقدانها من الجسم، كما يتم إعطاء المريض بعض الادوية الهامة التي تمنع التقيؤ وتقلل الحموضة الموجودة في المعدة، ولكن هناك بعض الحالات التي تحتاج الى منظار لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت الى ذلك.





3- علاج جروح الفم، إذا كان سبب خروج الدم من الفم هو أحد الجروح، فعليك اتباع من اين يأتي الدم ومعرفة مكان القطع ومعالجته عن طريق الخياطة مثلا، ولكن يفضل قبل ذلك غسل الفم جيدا بمحلول ملحي لتنظيف مكان الجرح ومعرفة ما إذا كان ذلك الجرح سطحي ام جرح عميق يحتاج الى الخياطة.





4- علاج خروج الدم مع السعال، يمكن ان يخرج الدم إذا كان الحلق متهيج بسبب السعال الدائم، وعلاجها بالمضادات الحيوية تحت اشراف الطبيب



