التغذية والرياضة والخصوبة أبرز الأمور التي تتأثر بنوع فصيلة دمك

إن اختلاف فصيلة الدم من إنسان إلي اخر، يرجع إلي عوامل وراثية، ومن الضروري معرفة فصيلة دمك لأنها يمكن أن تساعدك سواء إذا احتجت لدم أو تبرعت بالدم، بالإضافة إلى ذلك وجد أن فصيلة دمك يمكن أن تخبر الكثير عن صاحبها.





وتنقسم فئات الدم إلى أربعة أنواع رئيسية هي A و B و AB و O ، وكل نوع من أنواع الدم هذه له أنواع فرعية.





ففصيلة الدم يمكنها أن تكشف بعض المعلومات عن صحتك وشخصيتك، وكذلك التوافق مع المانحين، هناك أيضا من يعتقد أن معرفة معلومات فصيلة الدم يمكن أن تساعد في تخصيص نظام غذائي للعيش بحياة أكثر صحة.





تأثير نوع فصيلة الدم على حياة صاحبها





1- فصيلة الدم تؤثر على الشخصية

طبقا للطب الآسيوي ، فإن الأشخاص الذين لديهم دم من النوع A هم أفراد طيبون ومعطاؤون يضعون عادة احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم الخاصة ، ومن المعروف أن الأشخاص ذو النوع فصيلة B يتمتعون بالود والصداقة والمرونة عاطفياً ، والأفراد من النوع فصيلة AB عقلانيون وقويون ولا يشعرون بالقلق كثيراً ، ومن ناحية أخرى يكون الأشخاص من النوع O عملين ومنظمين جدًا ، ولكنهم يميلون إلى القلق كثيرًا .





2- فصيلة الدم تؤثر على كمية الدهون في البطن

الأفراد الذين لديهم دم من النوع A لديهم أجسام تميل إلى التفاعل بشكل سيئ مع أطعمة معينة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والمحار ، مما يجعل من الصعب عليهم فقدان دهون البطن ، كما يمكن أن يسبب هذا التفاعل أيضًا الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم وزيادة في خطر الإصابة بالسكري .





3- نوع الدم يؤثر على اختيار شريك الحياة

بصرف النظر عن الأنواع الرئيسية من الدم ، فإنها تصنف أيضا بين Rh إيجابية أو Rh سالبة ، واستنادا إلى الباحثين عندما يتزاوج اثنان من الأشخاص المتفقين في Rh ، تسير الأمور بسلاسة ، ولكن يمكن أن تنشأ المشاكل عندما تتزاوج امرأة سلبية مع رجل إيجابي Rh ، لأن هذا يعرض الطفل لمخاطر محتملة .





4- نوع الدم يؤثر على مستوى التوتر والضغط العصبي

يميل الأشخاص المصابون بالدم من النمط A إلى الإحساس بمستويات إجهاد أعلى مقارنةً بالآخرين لأن هذا النوع من الدم ينتج المزيد من الكورتيزول عن المعدل الطبيعي ، ومن ناحية أخرى فإن الأفراد الذين لديهم دم من النوع فصيلة O هم أكثر عرضة لنوبات الغضب .





5- فصيلة الدم تؤثر على الأطعمة

كل نوع من الدم لديه احتياجات غذائية متنوعة ، عادة ما يعاني الأشخاص ذو النوع O من مشاكل في الهضم ، ولذلك فإن ما يحتاجون إليه في الأساس هو اتباع نظام غذائي عالي البروتين يحتوي على كميات وفيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات .





والأشخاص الذين لديهم دم من النوع A يميلون إلى أن يكون لديهم جهاز مناعة حساس ، كما يجب عليهم تناول الكثير من الحمضيات والخضروات مثل الثوم والسبانخ والقرنبيط ، ومن ناحية أخرى فإن أولئك الذين لديهم دم من النوع B ينتجون هرمونات إجهاد أعلى ، لذلك عليهم تجنب الكحول والدهون المتحولة والزيوت النباتية .





والأفراد الذين لديهم دم من النوع AB يفتقرون عادة إلى حامض المعدة ، لذا يجب عليهم تناول أشياء مثل عسل مانوكا وخل التفاح لرفع مستويات حمض المعدة لديهم لأن ذلك سوف يساعد على الهضم السليم .





6- نوع الدم يؤثر على الخصوبة

استناداً إلى الدراسات تميل النساء المصابات بالدم من النوع O إلى أن يكن أقل خصوبة ، وعندما يبلغن سن الثلاثين فإن عدد قليل من البويضات يتم إنتاجها .





7- معرفة فصيلة نوع الدم الخاص يمكن أن يساعد في إنقاذ حياتك

من المهم معرفة نوع دمك تحسبا لحالات الطوارئ أو الحوادث ، فعلى سبيل المثال ، ربما تتعرض لحادث في الخارج ويطلب منك إجراء نقل دم ، سيحتاج الأطباء إلى معرفة ما هي فصيلة دمك أولاً لكي يعرفوا ما تحتاجه ، لذلك قإذا كنت تعرف نوع دمك سيتم تجنب نقل فصيلة دم مختلفة لأن ذلك يمكن أن يعرض حياتك للخطر .





8- تؤثر فصيلة الدم على جاذبية البعوض

إن البعوض يحب أن يعض الناس الذين لديهم دم من النوع O ، فإذا كان لديك هذا النوع من الدم فمن المرجح أن تجذبهم مرتين ، وعلى النقيض من ذلك لا ينجذب البعوض إلى الأفراد الذين لديهم دم من النوع A ، لكن الأشخاص الذين يعانون من فصائل الدم O يقل احتمال إصابتهم بالملاريا لأن بروتيناتهم لا تلتصق بهم كما يفعلون مع الآخرين .





9- أنواع الدم المانحة

الأشخاص الذين يعانون من نوع سلبي من الدم مانحون ، ويعني ذلك أن دمهم يمكن أن يعطى للأشخاص الذين لديهم أي فصيلة دم .





و نوع الدم AB + أو AB ، فهذا يعني أن الشخص مانح بلازما يمكن استخدامه في جميع أنواع الدم ، ومع ذلك ، فإن أربعة بالمائة فقط من السكان لديهم فصيلة دموية من النوع AB + وهناك شخص واحد فقط من بين كل مائة شخص لديه فصيلة الدم AB .





10- أنواع الدم يمكن أن تؤثر على العادات الرياضية

الأشخاص الذين لديهم دم من النوع O يميلون إلى أن يكونوا أقوياء ورياضيين ، و يتوقون عادة إلى التدريبات العالية مثل الجري والفواصل ، والتمرين لهؤلاء الناس هو منفذهم العاطفي ويساعدهم على محاربة التوتر والقلق .





يمكن أن يزيد التمرين المكثف مستويات الإجهاد لدى الأفراد المصابين بالدم من النوع A ، وينتهي بهم الحال عادةً بتعب وتيبس العضلات بعد التمرين ، هذا هو السبب في أنهم يفضلون تمارين هادئة مثل اليوغا والبيلاتس وتاي تشي .





بالنسبة للأشخاص الذين ذو النوع B ، فإن التمارين الجماعية هي الأفضل ، كركوب الدراجات أو التنس .





يجب على الأشخاص المصابين بالدم من نوع AB الالتزام بتدريبات خفيفة مثل المشي ، وكذلك اليوغا وتاي تشي للحفاظ على الحالة المزاجية.





إن أنواع الدم البشرية رائعة بالفعل لأنها يمكن أن تخبرنا عن أشياء كثيرة عنا ، إن معرفة فصيلة دمك ليس فقط لغرض التبرع بالدم ، بل من أجل عيش حياة صحية كذلك ، فما هي فصيلة دمك والفصيلة التي تحب خصائصها ؟



