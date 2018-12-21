 اسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة اليوم الجمعة 21-12-2018 والذهب العالمي يواصل الارتفاع

استقرت اسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة اليوم الجمعة 21-12-2018، وذلك بعدما شهد الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات امس بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع الذهب العالمي بعد قرار الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة الامريكية ليسجل سعر الأوقية 1261 دولار.





اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21-12-2018

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 540 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 630 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 720 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5040 جنيه.





أسعار الذهب عالميًا





ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط الدولار الأمريكي وقبيل قرار السياسة النقدية.





وواصل المعدن الأصفر الصعود عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع الأداء الضعيف للعملة الأمريكية في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.





العقود الآجلة للذهب

العقود الآجلة للذهب تستخدم الذهب كأصل أساسى وهي بديل منخفض التكلفة، وهي عقود تنتهي في مرحلة معينة فى المستقبل، ويمنح العقد الآجل للذهب للمشترى الحق فى شراء الذهب الفعلي في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويتم تداول العقود الآجلة في البورصة.



