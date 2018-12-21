أمين عام نداء السودان مني مناوي يدعو المواطنين للخروج إلى الشارع





ودعا المدن المتأثرة بالحروب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة جنوب كردفان، أن تخرج مطالبة بانهاء نظام الحروب وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع.



كما دعى فروع نداء السودان في الخارج لتصعيد حملات التضامن وجمع التبرعات لمساندة الشارع.



واخيرا أشاد بموقف القوات المسلحة في عطبرة وعدم تصديها للجماهير بل وتشجيعها لهم ونقول للقوات النظامية دعنا نتجاوز طريد العدالة الدولية ونظام المؤتمر الوطني ونجلب السلام إلي بلادنا كلما ما امتدت يدكم لتحية الشعب ستمد ايدينا معا لصنع السلام العادل.





دعي مني أركو مناوي الأمين العام قوي نداء السودان، في بيان تلقته جريدة الفجر السوداني، كافة جماهير الشعب السوداني للخروج إلى الشارع لإسقاط النظام.وابتدر قائلا: "دخلت الحركة الجماهيرية معركة نوعية تؤذن بتغيير موازين القوى لمصلحة شعبنا وإنهاء الشمولية وتحقيق السلام العادل وإبتدار عهد جديد من المواطنة".وأضاف هذه المعركة، هي معركة جميع السودانيين في الهامش والمدينة وفي الداخل والخارج وهي إمتداد للمعارك التي خضناها سلما وحربا، ونكرس طاقاتنا اليوم في معركة سلمية جماهيرية لننزل بالنظام هزيمة ماحقة.وقال أدعو باسم نداء السودان كل من يرغبون في السلام والديمقراطية والعدالة والمواطنة بالخروج إلي الشارع دون تردد أو تواني.كما وجه دعوة خاصة لجماهير المهمشين في المدن والريف بإن هذه فرصتكم لإنتزاع السلام ولتكن الشوارع هي مقر التفاوض لانزال الهزيمة بالنظام.وأشار إلي أن إنهاء الحرب يكمن في نجاح الهبة الجماهيرية، وقال لنستمع لصوت الشارع ونتجاهل أصوات المخزلين.وأضاف قائلا: "أنني أتوجه بالدعوة لكآفة منابر المعارضة للتنسيق والعمل المشترك لاسيما بين نداء السودان وقوى الاجماع، وأدعو جماهيرنا للانخراط بقوة في كل فعاليات الاحتجاج، ولاسيما موكب المهديين في 25ديسمبر القادم".