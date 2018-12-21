عاجل.. الأهلي يضع الرتوش النهائية لضم خليفة "حجازي"





كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع السوري أحمد الصالح مدافع فريق العهد اللبناني خلال الساعات الماضية، لضمه لصفوف الفريق لتدعيم دفاع الأحمر.

وتتكتم الإدارة على كواليس الصفقة بشكل كبير أسوة بما حدث فى صفقة المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

ويعاني الأهلي من أزمة في خط الدفاع في الفترة الأخيرة، تحديدا منذ رحيل أحمد حجازي عن الفريق، والإصابات التي تضرب المدافعين كرامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد الدين سمير.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب من قبل ولكن الصفقة لم تكتمل.

ونجح الاهلي في التعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن للفريق الأول محمود وحيد لاعب المقاصة، ومحمد محمود لاعب دجلة، وجيرالدوا دا كوستا لاعب أول أغسطس.

من هو أحمد الصالح:







يبلغ الصالح 27 عامًا فهو من مواليد 20 مايو 1990 في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة على حدود تركيا، ويملك الصالح طولًا مناسبًا بواقع 185 سنتيمترًا ويجيد اللعب في قلب الدفاع ووقع لنادي هينان غياني الصيني في يناير الماضي لمدة موسمين وينتهي عقده في مارس 2019، وشارك معه في 6 مباريات وسجل هدفًا.

وبدأ الصالح مسيرته الكروية مع نادي الجيش وتألق معه حتى انتقل وعمره 22 عامًا إلى نادي الشرطة في سوريا قبل أن ينتقل إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ولكن التجربة لم تنجح ليعود للشرطة ثم يرحل بعدها إلى المحرق البحريني في عام 2016 ويعود مرة أخرى إلى العربي ثم يرحل للفريق الصيني.

ولعب الصالح في عام 2008 مع منتخب سوريا وخاض 47 مباراة دولية وسجل هدفين وأصبح قائدًا لنسور قاسيون.

خليفة حجازي:

يرى الكثيرون أن الصالح هو الخليفة المنتظر للاعب أحمد حجازي في قلب الدفاع بعد رحيله للدوري الإنجليزي.

ويتسم أداء الصالح بالروح القتالية والقيادية ويستطيع بناء الهجمة بشكل جيد ويملك عنصر الخبرة مع منتخب سوريا بجانب كثرة تجاربه الاحترافية.

ويجيد الصالح في الضغط والالتحامات وأعتقد أن انضمامه للأهلي سيكون إضافة قوية للدوري المصري والفريق الأحمر.