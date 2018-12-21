ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليق ساخن من إدوارد على زواج طفلين بكفر الشيخ

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
تعليق ساخن من إدوارد على زواج طفلين بكفر الشيخ
إدوارد
طباعة
Advertisements
الفجر الفنى
 
Advertisements
انتقد الفنان إدوارد زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، وارتدى الطفل مرتديًا بدلة كاملة.

وعلق إدوارد، خلال برنامجه " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، فيه حاجة غلط، يعني أيه زواج طفلين في هذا العمر ونشر صور الفرح على منصات مواقع التواصل الإجتماعي".

وأتم مقدم برنامج " القاهرة اليوم" "الحمد لله الدولة تدخلت بإجبار والد الطفلين بامضاء تعهد بعدم زواج الطفل والطفلة الا بعد الوصول للسن القانوني".
المزيد عن: طفلين كفر الشيخ طفلي كفر الشيخ زواج طفلين في كفر الشيخ الفنان إدوارد إدوارد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس