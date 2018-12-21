تعليق ساخن من إدوارد على زواج طفلين بكفر الشيخ

انتقد الفنان إدوارد زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، وارتدى الطفل مرتديًا بدلة كاملة.





وعلق إدوارد، خلال برنامجه " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، فيه حاجة غلط، يعني أيه زواج طفلين في هذا العمر ونشر صور الفرح على منصات مواقع التواصل الإجتماعي".





وأتم مقدم برنامج " القاهرة اليوم" "الحمد لله الدولة تدخلت بإجبار والد الطفلين بامضاء تعهد بعدم زواج الطفل والطفلة الا بعد الوصول للسن القانوني".