تعليق ساخن من إدوارد على زواج طفلين بكفر الشيخ
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
الفجر الفنى
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انتقد الفنان إدوارد زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، وارتدى الطفل مرتديًا بدلة كاملة.
وعلق إدوارد، خلال برنامجه " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، فيه حاجة غلط، يعني أيه زواج طفلين في هذا العمر ونشر صور الفرح على منصات مواقع التواصل الإجتماعي".
وأتم مقدم برنامج " القاهرة اليوم" "الحمد لله الدولة تدخلت بإجبار والد الطفلين بامضاء تعهد بعدم زواج الطفل والطفلة الا بعد الوصول للسن القانوني".
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