غزة تستعد لجمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة الغربية





يستعد فلسطينيو قطاع غزة، للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار، بعنوان "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".





ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، إلى المشاركة بالمسيرات على حدود غزة، والتي تأتي تأكيداً على الالتفاف حول "أبطال الضفة وهم يتصدون لجرائم الاحتلال".





ودعت الهيئة، إلى "تصعيد أشكال المقاومة والتصدي للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على الضفة الغربية وتحويل أماكن تواجد الاحتلال ومستوطنيه إلى ساحات اشتباك مفتوحة، وأن يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة استنزاف دائم".





وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تدخل أسبوعها الـ38 أقوى وأشد، مشددة على أنها لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها.





وقالت الهيئة، إن من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الاشكال التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.



