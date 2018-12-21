إدوارد يفضح الشيف طارق على الهواء بعد نسيان "بنطلونه"

سخر الإعلامي إدوارد، على الهواء، من الشيف طارق، أشهر شيفات العالم العربي، والذي يقوم بتجهيز أشهى وأفضل الاكلات في مطبخ برنامج " القاهرة اليوم"، بعد نسيان " البنطلون الجينز الخاص به في المنزل".





وأضاف إدوارد خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، الشيف طارق ياجماعة نسي بنطلونه اللي كان من المفترض هايظهر به في حلقة الليلة، حيث قام بالذهاب لشراء بنطلون من أحد المولات القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل الحلقة بساعة، وكان بيستلف من المخرج ومني الفلوس من اجل شراء البنطلون".



وأجبر إدورد الشيف طارق بالقيام بالدوران من الخلف والامام لكي يشاهد المشاهدين البنطلون الجديد الذي أشتراه الشيف طارق بـ500 جنية".



ورد الشيف طارق على الفنان إدوارد، قائلا "أنت يااخي مش بتستر على أحد خالص، ده يوم الفضائح العالمي بالنسبة لي".