خادم الحرمين يفتتح أجنحة تبوك والجوف بالجنادرية 33





افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، أجنحة منطقة تبوك، ومنطقة الجوف، ودولة ضيف المهرجان جمهورية إندونيسيا.





ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين جناح منطقة تبوك، كان في استقباله، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وعدد من المسؤولين.





وتجول في الجناح واطلع على ما تضمنته قرية تبوك التراثية التي أقيمت على مساحة 6500 متر مربع، وتتكون من المجلس الرئيس والمعرض والبيت الصحراوي، وأماكن للحرفيين والبيوت الساحلية، إلى جانب المسرح الرئيس في القرية، وروعي في بنائها استخدام الطراز المعماري التي تشتهر به منطقة تبوك.





عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين، إلى جناح منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف.





وتجول في أرجاء قرية الجوف التي أنشئت على مساحة بلغت 8400 متر مربع، واستمع إلى شرح عما تضمنته القرية وتمثل في البيت الجوفي وما يحتويه من أجنحة حكومية وأقسام، وبعض المحلات التي يتم عرض منتجات المنطقة بها كالزيتون والزيت وحلوى الجوف والمسرح الرئيس الذي ستقام فيه الفعاليات بشكل يومي ومقر الحرفيين والحرفيات.





بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جناح جمهورية إندونيسيا ضيف شرف المهرجان.





واطلع الملك المفدى على محتويات الجناح الذي يضم العديد من الصورK التي تعبر عن عمق العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، وفيديوهات توضح إجراءات رحلة الحج قديما وبرنامج سفارة جمهورية إندونيسيا مع مواطنيها في جبل عرفات ولمحة تاريخية عن رحلة بونغ حتا (أول نائب رئيس الجمهورية) في الحج، وصور زيارة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى إندونيسيا في يوم الأربعاء 10/ 6/ 1970م، وكذلك صور زيارات الرؤساء الإندونيسيين إلى المملكة.





واطلع على عدد من الصور التي توضح الجزر الإندونيسية والتعريف بها وأبرز المنجزات الحضارية والاقتصادية.





كما يضم الجناح، ركنا للملبوسات والأواني الفخارية التقليدية، وركنا لنماذج فن الخط والمخطوطات العربية، والعديد من المجسمات لطائرة جارودا الأسطورية لدى مجتمع بالي، والحرف اليدوية التقليدية والسونكيت "المنسوجات" والبيت التقليدي وصندوق لحفظ الكنوز في العصور القديمة المصنوع من الخشب الصلب والشمسية التقليدية والآلات الموسيقية والمنحوتات الخشبية والصناعات الجلدية المطرزة من شجر الساج ولوحة الانسجام الطبيعي ولوحة الحمامة بجزيرة بالي.





رافق خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.



