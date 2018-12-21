الليلة.. ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية





تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.





ومن المقرر أن يعقد حفل كبير تحييه فرقتا "أيامنا الحلوة" و"سيناترا"، كما سيتم إعلان نتيجة المسابقة الغنائية التابعة للمهرجان.





كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد كرمت عددًا من مبدعي عالم الموسيقى خلال حفل الافتتاح على مسرح سيد درويش.





ضمت قائمة المكرمين المطربة السعودية وعد التي أثرت الحياة الغنائية بالعديد من الأعمال المميزة طوال مشوارها الفنى، والسعودي عبد الله رشاد، وناصر الصالح.





وكرم أيضًا الشاعر فيصل اليامي، والملحن السعودى خالد البراق، واسم المطرب السعودى الراحل طلال مداح، وتسلم درع تكريمه نجله عبدالله.





كما تم تكريم الموسيقار راجح داود، ومن مصر الشاعر هانى عبد الكريم، واسم الفنان الراحل محمد الكحلاوي، وتسلم نجله درع التكريم، بخلاف الكاتب وحيد حامد.



