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اليوم...أجيري يطير إلى إسبانيا لقضاء أجازة الكريسماس

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:43 ص
اليوم...أجيري يطير إلى إسبانيا لقضاء أجازة الكريسماس
خافيير أجيري
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محمد الصو
 
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يغادر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة صباح اليوم متجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل قضاء أجازة أعياد الميلاد المجيد.


اليوم...أجيري يطير إلى إسبانيا لقضاء أجازة الكريسماس

 

وكان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة وافق على سفر المدير الفني وجهازه المعاون، لقضاء أجازة الكريسماس والعودة قبل بداية العام الجديد.

 

ومن المقرر أن يعود أجيري بعد 8 أيام نظرًا لارتباطه بالترتيب لمعسكرات الفراعنة بالعام المقبل، وحضور حفل توزيع جوائز الكاف ودعم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، والذي ينافس على جائزة أفصل لاعب بالقارة السمراء.

 

وتولى أجيري مسئولية المنتخب الوطني منتصف أغسطس الماصي خلفًا للأرجنيتي هيكتور كوبر المدير الفني السابق، ونجح في قيادة الفراعنة للوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا العام المقبل، عقب احتلاله صدارة المجموعة العاشرة دون النظر لأخر جولتين بالتصفيات.

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