بعد تصريحها عن محمد رمضان.. سميرة عبد العزيز تتصدر بحث "جوجل"

تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز قائم بحث موقع البحث الأشهر في العالم "جوجل" وذلك بعد تصريحها المثير للجدل عن الفنان محمد رمضان.

كانت الفنانة الكبيرة، صرحت بأنها رفضت العمل مع محمد رمضان، من قبل في أحد أعماله الدرامية التليفزيونية.





وأوضحت أنه عرض عليها دور والدة محمد رمضان في أحد مسلسلاته ولكنها قالت: "لا.. أنا مخلفش ده" حسب قولها في ببرنامج "هذا الصباح" على اكسترا نيوز" الأربعاء الماضي.





وشددت الفنانة على رفضها تقديم أي من هذه الأعمال، ولهذا السبب امتنعت عن المشاركة في أعمال دراما رمضان لأنها لا تجد سيناريو يناسب تاريخها.





كما كشفت سميرة عبد العزيز عن أمنية الفنانة الراحلة فاتن حمامة قبل وفاتها، حيث قالت إنها كانت تتمنى زيارة قناة السويس الجديدة، موضحةً أن صداقتها مع فاتن حمامة بدأت في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" واستمرت حتى وفاتها.





رأت في حوارها ببرنامج "هذا الصباح" أن الدولة مقصرة في المسرح على الرغم من أن إنتاج المسرحية وعرضها على الجمهور مفيد لبناء الإنسان، كما أن الدولة مقصرة في الدراما التليفزيونة والمسرح.





تابعت أن ترك الفن في أيدي الإعلانات وهو ما دمر الصناعة لأن صاحب الإعلان هو من يتحكم في الدراما والممثل والنص، مشيرةً إلى أن المُعلن هدفه الرئيس الربح ووجهة نظره ليست بناء الإنسان أو الارتفاع بذوق الناس بل تقديم "الضرب" والمخدرات وما شابه.



