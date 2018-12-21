ستكون كل من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي على رأس الثلاث مجموعات التي ستقع بها في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك وفقاً للتصنيف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس.

البرازيل والأرجنتين وأوروجواي على رأس مجموعات بطولة كوبا أمريكا





ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا 2019 في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو على 6 ملاعب برازيلية، بعد غياب دام لمدة 30 عاماً من إقامتها في هذا البلد.

وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب مورومبي، وستكون البرازبل طرفاً فيها بصفتها منظم البطولة، والمباراة النهائية ستقام على ملعب ماراكانا.