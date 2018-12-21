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إعلامي يفجرها: بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع نجم تونس

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
إعلامي يفجرها: بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع نجم تونس
محمد أمين بن عمر
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منى العوضي
 
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أكد الإعلامي سعيد علي، أن مسؤولي نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي التونسي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.


إعلامي يفجرها: بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع نجم تونس 


وقال سعيد عبر برنامج "المحترف" على قناة الحدث اليوم، إن بيراميدز على استعداد لتقديم عرض مغري لنادي النجم الساحلي للحصول على خدمات لاعب الوسط التونسي خلال شهر يناير.

 

وأكد أن إدارة نادي النجم الساحلي قد حددوا مبلغًا قدره 5 ملايين دولار كحد أدنى للاستغناء عن خدمات بن عمر.

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع بن عمر وسط النجم لكن إدارة النادي التونسي قد حددت مبلغ كبير وهو ما شكل عائق أمام انتقاله للقلعة الحمراء.

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