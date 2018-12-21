ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حظك اليوم برج السرطان الإثنين الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:16 ص
حظك اليوم برج السرطان الإثنين الجمعة 21 ديسمبر 2018
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر في أي وقت، وللأسف، هذا ليس شعورًا جيدًا. لا تستسلم للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل شيء بداخلك لأنك قد تعادي المحيطين بك وتجرحهم دون قصد. حاول أن تجد السلام الداخلي وأن تكون أكثر تفهمًا للآخرين. 


المزيد عن: حظك اليوم برج السرطان اليوم برج السرطان الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس