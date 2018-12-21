أكد البلغاري ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق بأن مهمة أولي جونار سولسكاير المدرب مؤقت لليونايتد صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

برباتوف: مهمة سولسكاير صعبة ولكنها ليست مستحيلة





وقال برباتوف في تصريحات صحفية : "بالنسبة ليونايتد سيكون إنهاء الموسم ضمن الفرق الأربعة الأولى تحت قيادة سولسكاير مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة".

وأضاف: "إذا نجح في تحقيق ذلك سيتولى بكل تأكيد تدريب الفريق بعد الموسم الحالي".

وتابع: "اللحاق بتشيلسي سيكون أمرًا رائعًا، وسيبرهن لإدارة النادي أن لديهم مدربًا قادرًا على تغيير اتجاه الفريق، والاستفادة من المواهب في أولد ترافورد".

وأردف قائلا : "عدد قليل فقط من المدربين أتيحت لهم فرصة بدء مسيرتهم التدريبية في ناد كبير. كان بيب جوارديولا وزين الدين زيدان يؤديان أدوارا أقل في برشلونة وريال مدريد قبل أن يقودا الفريقين للانتصارات. لكن أولي نال هذه الفرصة من خلال عمله الجيد في النرويج والتدريب في يونايتد".

واستطرد قائلاً : "حتى إذا لم يتأهل اليونايتد لدوري أبطال أوروبا فيمكنه أن يصنع نجاحًا على أساس ما يقدمه اللاعبون داخل خارج الملعب. من حسن حظ أولي وجود مايك فيلان ومايكل كاريك إلى جانبه، لأن ذلك يوفر عنصر التواصل والاستمرار مع اللاعبين".

ويعد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام من الأسماء المرشحة لتدريب اليونايتد بشكل دائم لكن برباتوف الذي ترك السبيرز للإنضمام إلى الشياطين الحمر تمنى بقاء المدرب الأرجنتيني في منصبه.

وواصل : "انتقلت من توتنهام إلى يونايتد. إنه الأمر ذاته بالنسبة للاعب أو المدرب. أنت تسأل نفسك هل سأخسر فرصتي؟".

وتابع: "لكن إذا تمعنت في الأمر بشكل واقعي حاليًا فسيبدو الموقف طريفًا لأن توتنهام يتفوق على يونايتد بفارق 13 نقطة ويتقدم عليه في الترتيب".

واختتم برباتوف تصريحاته قائلاً : "بالنسبة لي أريد أن يبقى سولسكاير في يونايتد وبوكيتينو في توتنهام. إنهما مدربان صاعدان وفي مركز جيد الآن".