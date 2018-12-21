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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 21 ديسمبر 2018

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:57 ص
حظك اليوم برج الجدى الجمعة 21 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجدى - 22 دسمبر الی 20 يناير) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجدى:
حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة التي تنتهجها في حل المشكلات وحاول استخدام أساليب وطرق جديدة لا تجدها محبطة. في بعض الأحيان المسارات غير التقليدية قد تسفر عن نتيجة أكثر إرضاء لجميع الأطراف المعنية. سوف تقابل أيضاً رفيق جديد يصاحبك في مسارك ويكون عون لك في المشكلات التي قد تواجهها. 
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