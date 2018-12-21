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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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يخوض فريق ليفربول مباراة قوية ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 قناة مفتوحة تنقل مباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم 


وتنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون على استاد مولينيو، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

 

ويحتل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

 

وتنقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

 

وهناك قنوات أخرى مفتوحة سوف تنقل موقعة ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح ضد وولفرهامبتون مثل قناة RMC Sport 3 الفرنسية بالإضافة إلى Sport TV 2.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.

 

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