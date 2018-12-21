معلومات لا تعرفها عن أمير الغناء العربي هاني شاكر في عيد ميلاده





يحتفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السادس والستين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٤ معلومة عنه.





١- ولد هاني شاكر في الحادي والعشرين من ديسمبر ١٩٥٢.





٢- بدأ حياته الفنية بالمشاركة في فيلم "سيد درويش"، والذي مثل فيه دور سيد درويش في صغره.





٣- شارك مع العندليب عبدالحليم حافظ بالغناء ضمن الكورال في أغنية "بالأحضان".





٤- اكتشفه الموسيقار محمد الموجي في عام ١٩٧٢، وقدم له أول أغنية، وهي "حلوة يا دنيا".





٥- توالت نجاحات هاني شاكر، حيث قدم أكثر من ٦٠٠ أغنية، على مدار تاريخه، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، ومنهم حسن أبو السعود، مصطفى كامل، خالد البكري، صلاح الشرنوبي، بهاء الدين محمد.





٦- قدم آخر ألبوماته في عام ٢٠١٦، بعنوان "اسم على الورق"، وحقق نجاح كبير.





٧- تميز بأغانيه الرومانسية، وصوته الحنون، واُشتهر بلقب أمير الغناء العربي.





٨- لعب بطولة ٣ أفلام، هي: "هذا أحبه وهذا أريده" في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و"عايشين للحب " بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، و"عندما يغنى الحب " أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.





٩- له على خشبة المسرح تجربتان، هما: "سندريلا والمداح" بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي. ومسرحية "مصر بلدنا".





١٠- شارك في العديد من الأوبريتات الوطنية، منها: "أنشودة العروبة" في السعودية في مهرجان الجنادرية، وأوبريت "آه يا يمن".





١١- حصل عبر مسيرته الفنية الطويلة، على العديد من الجوائز والتكريمات، منها: "وسام الاستحقاق" من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، و"جائزة فلسطين"، و"الوسام العلوي من درجة قائد" من الملك المغربي محمد السادس في عام ٢٠١٥.





١٢- اُنتخب نقيبًا للمهن الموسيقية في عام ٢٠١٥، لكنه قدم استقالته مرتين بعد التطاول عليه، ولكنه عدل عنهما بعد رفض أعضاء النقابة الاستقالة، ولا يزال يمارس مهام منصبه حتى الآن.





١٣- متزوج من السيدة نهلة توفيق منذ عام ١٩٨٢، وأنجبا ابن تٌدعى دينا، وابن يٌدعى شريف.





١٤- توفيت ابنته في عام ٢٠١١، بعد صراع مع السرطان، تاركة له حفيدين تؤام.



