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نجم الزمالك السابق يفجرها: بطولة الدوري سيتم إلغاؤها هذا الموسم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
نجم الزمالك السابق يفجرها: بطولة الدوري سيتم إلغاؤها هذا الموسم
الدوري المصري
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ريهام عبدالمحسن
 
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صرح عفت نصار نجم الزمالك السابق بأنه لو نظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بأنه سيتم إلغاء الدوري.

 

نجم الزمالك السابق يفجرها: بطولة الدوري سيتم إلغاؤها هذا الموسم


وقال نصار في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مجدي عبد الغني يخدم الأهلي من خلال عضويته في اتحاد الكرة بعكس حازم إمام وخالد لطيف الذان لم يخدما الزمالك".

 

وأضاف : "كيف سننظم أمم أفريقيا 2019 ونحن لا نستطيع تنظيم الدوري بجماهير ؟ اديني عقلك".

 

وواصل : " لو نظمنا أمم أفريقيا سيتم إلغاء الدوري".

 

نصار يرد على تصريحات رئيس سموحة

 

وعقب عفت نصار على تصريحات فرج عامر رئيس سموحة بأن باسر إبراهيم ومحمود عزت نجمي سموحة من أفضل المساكين في مصر.

 

وواصل : "محمود علاء أفضل المساكين في مصر بدليل تصدر الزمالك للدوري وليس ياسر إبراهيم ومحمود عزت وإذا كان ياسر إبراهيم ب 30 مليون جنيه فإن علاء ب 100 مليون".

 

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