الرمادي: توقعت فوز العين على الترجي بسهولة.. وأتمنى أن يلعب أمام الريال من أجل اللقب
أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي، أنه يتمنى أن يخوض فريق العين نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد من أجل التتويج باللقب العالمي.
الرمادي: توقعت فوز العين على الترجي بسهولة.. وأتمنى أن يلعب أمام الريال من أجل اللقب
وقال "الرمادي"
في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أنا أسعد واحد بنتائج العين في بطولة
كأس العالم للأندية"، مؤكدًا أن الفريق الإماراتي يقدم أداءًا مبهرًا في المونديال.
وأضاف: "
تأهل العين الإماراتي لنهائي كأس العالم للأندية يؤكد على قوة المنافسة في الدوريات
الخليجية والأسيوية".
وتابع: "
مباراة نهائي كأس العالم للأندية صعبة على العين الإماراتي ولكنها ليست مستحيلة".
وأردف: "
العين الإماراتي تفوق بدنيًا على ريفر بليت في نصف نهائي البطولة، وتوقعت فوزه بسهولة
على الترجي التونسي لأنني أعلم طبيعة الكرة الإفريقية".
وأتم: " أتمنى
أن يلعب العين أمام ريال مدريد من أجل التتويج بالبطولة وليس للإحتفال"، متوقعًا
تتويج الريال باللقب بنسبة 60% مقابل 40% للعين.
ويلتقي العين الإماراتي
مع ريال مدريد يوم السبت المقبل 22 ديسمبر في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة
في الامارات.