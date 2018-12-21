أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي، أنه يتمنى أن يخوض فريق العين نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد من أجل التتويج باللقب العالمي.

الرمادي: توقعت فوز العين على الترجي بسهولة.. وأتمنى أن يلعب أمام الريال من أجل اللقب





وقال "الرمادي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أنا أسعد واحد بنتائج العين في بطولة كأس العالم للأندية"، مؤكدًا أن الفريق الإماراتي يقدم أداءًا مبهرًا في المونديال.

وأضاف: " تأهل العين الإماراتي لنهائي كأس العالم للأندية يؤكد على قوة المنافسة في الدوريات الخليجية والأسيوية".

وتابع: " مباراة نهائي كأس العالم للأندية صعبة على العين الإماراتي ولكنها ليست مستحيلة".

وأردف: " العين الإماراتي تفوق بدنيًا على ريفر بليت في نصف نهائي البطولة، وتوقعت فوزه بسهولة على الترجي التونسي لأنني أعلم طبيعة الكرة الإفريقية".

وأتم: " أتمنى أن يلعب العين أمام ريال مدريد من أجل التتويج بالبطولة وليس للإحتفال"، متوقعًا تتويج الريال باللقب بنسبة 60% مقابل 40% للعين.

ويلتقي العين الإماراتي مع ريال مدريد يوم السبت المقبل 22 ديسمبر في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات.