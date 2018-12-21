مع اقتراب طرح مفاجأته.. الجمهور لمحمد رمضان: "على وضعك يا نجم"





يستعد الفنان محمد رمضان، هذه الأيام لطرح أحدث أغنياته بعنوان "مافيا"، التي أعلن عنها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





محمد رمضان يطرح الأغنية بالتزامن مع أجوائ الاحتفال برأس السنة، وذلك على طريقته الخاصة.





ونشر "رمضان" صورة من كواليس الأغنية للترويج لها، معلقًا: "انتظروا أغنية مافيا قريبًا".





وعبر عدد كبير من جمهور رمضان فرحتهم بالمفاجأة وترقبهم لها، معبرين عن أملهم في أن تحصد الأغنية النجاح.





وعلق أحد الجمهور قائلًا: "على وضعك يا نجم"، وعلق آخر: "أقوى نجم في مصر"، وعلق ثالث: "بالتوفيق يا نجم مصر".





يذكر أن محمد رمضان استقر بمصاحبة صناع مسلسله الجديد على اسم "زلزال" ليصبح عنوان عمله الدرامي الذي يخوض من خلاله ماراثون دراما رمضان 2019.





ويواصل حاليًا المؤلف عبد الرحيم كمال، كتابة باقي حلقات المسلسل من أجل الانتهاء منها في وقت قريب.





وقبل يوم أثارت الفنانة سمير عبد العزيز جدلًا واسعًا عقب تصريحاتها التي اتهمها البعض بأنها تسيئ لمحمد رمضان، حيث كشفت أنها رفضت العمل مع محمد رمضان من قبل في أحد أعماله الدرامية التليفزيونية.





وأوضحت سميرة عبد العزيز أنه عرض عليها دور والدة محمد رمضان في أحد مسلسلاته ولكنها قالت: "لا.. أنا مخلفش ده" حسب قولها في ببرنامج "هذا الصباح" على اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء 19 ديسمبر.





وشددت الفنانة على رفضها تقديم أي من هذه الأعمال، ولهذا السبب امتنعت عن المشاركة في أعمال دراما رمضان لأنها لا تجد سيناريو يناسب تاريخها.







