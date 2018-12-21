ممثل شهير يكشف عن اشتراكه بعمل سينمائي هام!





يحتفل اليوم النجم الأمريكي، جيك جيلنهال، بعيد ميلاده الـ 38، حيث كشف لأول مرة عن دور رئيس سيلعبه في فيلم سينمائي قادم لشركة "مارفيل".

وتحدث جيلنهال لأول مرة عن اشتراكه في النسخة القادمة من السلسلة الهوليوودية، "Spider-Man"، بدور بطل خارق يدعى "Mysterio"، في حين يطرح الجزء القادم بحلول شهر يوليو 2019.





ويعد "Mysterio" شخصية خارقة غير مألوفة لمتابعي أفلام "مارفيل"، ظهرت أول مرة في نسخة الفيلم التي صدرت عام 1964، وحملت العنوان التالي: "The Amazing Spider-Man".

ويعد جاك ممثل أمريكي وهو ابن المخرج ستيفن جيلينهال وكاتبة السيناريو نعومي فونر، وبدأ التمثيل بعمر السادسة.

ودخل النجم الأمريكي عالم الشهرة أول مرة في عام 1991، من خلال مشاركته طفلا في فيلم "City Steakers"، وانطلق بعدها ليلعب دور النجومية في عشرات الأفلام العالمية الشهيرة، مثل: "The Good Girl" و"Love & Other Drugs" و"Nocturnal Animals"، وغيرها.



