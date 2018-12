ممثل شهير يكشف عن اشتراكه بعمل سينمائي هام!

ودخل النجم الأمريكي عالم الشهرة أول مرة في عام 1991، من خلال مشاركته طفلا في فيلم "City Steakers"، وانطلق بعدها ليلعب دور النجومية في عشرات الأفلام العالمية الشهيرة، مثل: "The Good Girl" و"Love & Other Drugs" و"Nocturnal Animals"، وغيرها.

ويعد "Mysterio" شخصية خارقة غير مألوفة لمتابعي أفلام "مارفيل"، ظهرت أول مرة في نسخة الفيلم التي صدرت عام 1964، وحملت العنوان التالي: "The Amazing Spider-Man".

وفي عام 1999 قام بأول دور رئيسي له في فيلم "أكتوبر سكاي"، ثم شارك في 2001 برفقة أخته ماجي جيلنهال في الفيلم المستقل الشهير دوني داركو، حيث لعب دور مراهق مضطرب نفسياً.





في 2004 شارك فيلم مستقل آخر هو "الفتاة الصالحة The Good Girl، برفقة النجمة جينيفر أنيستون، و في نفس العام لعب دور طالب يعلق في كارثة حرارية في فيلم الخيال العلمي The Day After Tomorrow.





ورشح جاك للمرة الأولى لجائزة الأوسكار عن فيلم جبل بروكباك عام 2005، وحصل بنفس الدور على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون.





وطرح لجاك مؤخرا فيلم strong، الذي جسد به دور ناجي من عملية التفجير الإرهابي التي استهدفت ماراثون بمدينة بوسطن، واستوحت أحداثه من قصة حقيقية.