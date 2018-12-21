محمد إيهاب يُعلن انتهاء أزمة الرعاة بعد جلسته مع وزير الرياضة

كشف محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال أن العديد من الرعاة تواصلوا معه بخصوص رعايته استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، مؤكدًا على إنتهاء أزمة الرعاة.

وقال "إيهاب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " جلستي مع وزير الشباب والرياضة جاءت مثمرة والوزير أكد على دعم الوزارة لإتحاد رفع الأثقال بشكل عام، كما تحدث معي بخصوص الدعم المقدم من الوزارة لي ولسارة سمير بطلة مصر أيضًا استعدادًا للأولمبياد".

وأضاف: " العديد من الرعاة تواصلوا معي خلال الساعات الماضية وأبدوا استعدادًا لرعايتي للاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية منهم شركة الجارحي وإتصالات وبريزنتيشين وبعض البنوك".

وأتم: " لم أتوقع تلبية طلباتي بهذه السرعة".

وعقد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع محمد إيهاب بطل العالم في الخماسي الحديث ، لبحث أزمة الرعاة الخاصة باللاعب، وذلك بعد نشر "إيهاب" تويتة أمس عبر حسابه على موقع "تويتر" عن وجود أزمة خاصة برعايته.