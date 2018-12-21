فريق غنائي مؤيد للاتحاد الأوروبي يبدأ مسيرته بأغنية حب لبريطانيا





مع اقتراب موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأ فريق غنائي مؤيد للاتحاد الأوروبي مسيرته الفنية بأغنية للشعب البريطاني تناشده ”العودة لنا“ لأن الحب لم يمت.





والفريق المؤلف من خمسة شبان ويحمل اسم (بريونيون بويز) شكلته فنانة رسوم متحركة هولندية. وأطلق الفريق هذا الأسبوع الفيديو المصور لأول أغانيهم ”عودي يا‭ ‬بريطانيا“ (بريتن كم باك) في أمستردام.





وكانت الفنانة جوليا فيلدمان تعمل على فيلم في نيويورك عندما علمت بأن بريطانيا صوتت في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.





وقالت في مقابلة ”بكيت من كل قلبي. كان الأمر مفاجئا وصادما وجعلني أشعر بقلة الحيلة“.





وعلى مدى عام أشرفت فيلدمان على تجارب أداء لاختيار أعضاء في الفريق يكون بمقدورهم الغناء والرقص ويؤمنون أيضا بالعلاقة الدائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.





وقالت فيلدمان إن تشكيل فريق غنائي ”محاولة أخيرة ويائسة“ لمنع انسحاب بريطانيا قبل موعده المقرر في 29 مارس آذار.





وتقول كلمات الأغنية ”لا يمكنني أن أصدق أن هذه هي النهاية.. ما زلت أشعر بحبك في قلبي.. بريطانيا أنت عظيمة لكن معا نكون أعظم“.



