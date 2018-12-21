كشف الناقد الرياضي عبد الحميد فراج مدير تحرير الفجر الرياضي أن هناك مشكلة ستواجه الأوروجواياني لاسارتي مدرب الأهلي الجديد في الفترة المقبلة.





عبد الحميد فراج: الأهلي المدرسة الأقرب للاحترافية في مصر..وهذه المشكلة ستواجه "لاسارتي"

وقال "فراج" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي سيكون به حالة من التكدس والازدحام في المنطقة الأمامية بسبب وجود الكثير من البدائل في تلك المنطقة وفي مختلف المراكز".

وأضاف: " بالتأكيد الأندية الكبيرة تحتاج لوجود العديد من البدائل في مختلف المراكز، ولكن الأهلي سيكون به حالة من الزحام في الجزء الأمامي، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرًا بالإضافة لعودة بعض اللاعبين لمستواهم بشكل كبير بالإضافة لقيد صالح جمعة المتوقع في يناير المقبل".

وواصل: " لاسارتي سيكون أمامه مهمة صعبة لفض الاشتباك والزحام في المنطقة الأمامية بالأهلي، خاصة وأن سيد عبد الحفيظ أكد أنه صاحب القرار النهائي بشأن الراحلين".

وعن التعليق الإيجابي لـ"كارتيرون" عن تولي لاسارتي قيادة الأهلي قال: " الأهلي المدرسة الوحيدة في مصر الأقرب للأحترافية الموجودة في أوروبا، ومن يعمل داخل الأهلي من مدربين أو لاعبين أجانب يرتبطون وجدانيًا بالأهلي والأمثلة كثيرة".

وأضاف: " السيرة الذاتية للمدرب الجديد تؤكد أنه مدرب واعد، ومع دعم الفريق بصفقات جديدة وإعادة هيكلة فريق الكرة أعتقد أن الأهلي سيعود للمسار الصحيح مرة أخرى".