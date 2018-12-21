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رئيس "مصر تستطيع": هدفنا ربط علماء الخارج بمراكز البحوث لخدمة المشروعات القومية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:16 ص
رئيس مصر تستطيع: هدفنا ربط علماء الخارج بمراكز البحوث لخدمة المشروعات القومية
الدكتور هاني الناظر
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، إن المؤسسة أهلية وتحظى بدعمٍ كبيرٍ من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لافتًا إلى أن المؤسسة تهدف لإنشاء قاعدة بيانات لعلماء مصر في الخارج الذي يقدر عددهم بـ36 ألف.

وتابع "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المؤسسة تهدف لربط علماء مصر في الخارج بمراكز البحوث المصرية، لخدمة المشاريع القومية التي تقوم بها مصر الفترة الحالية.

ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل على استبدال الخبير الأجنبي بالمصري، خاصة أن الخبير المصري يعلم الثقافة المصرية بشكل جيد، وسيتعاون بإخلاص، لأنه يريد خدمة بلده.

وأشار إلى أن المؤسسة ستهتم بالشباب المبتكرين، وستفتح العضوية لكل المواطنين، سيتم العمل على إنشاء فروع للمؤسسة في كافة محافظات مصر

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثلاثاء الماضي عن تدشين مؤسسة مصر تستطيع لتكون بمثابة همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم مصر بهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة، وذلك في إطار فعاليات ختام مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

وقالت «مكرم» إن أعمال المؤسسة الوليدة سوف تنطلق قريبا وإنه تم الانتهاء بالفعل وفي وقت قياسي من إجراءات تأسيس وتشكيل مجلس أمنائها.

المزيد عن: وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مصر تستطيع مصر النهاردة علماء الخارج توك شو الدكتور هاني الناظر
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