تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

تراجعت أسعار النفط نحو 5% الخميس لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام، بسبب المخاوف من تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة، بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض.







وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.89 دولار للبرميل، أو 5.05%، إلى 54.35 دولاراً للبرميل.







ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.29 دولار للبرميل، ما يعادل 4.75% ، ليصل عند التسوية إلى 45.88 دولاراً للبرميل.







وبلغ برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.28 دولاراً للبرميل، أقل سعر منذ منتصف سبتمبر2017، بينما هبط الخام الأمريكي إلى 45.67 دولاراً للبرميل، أدنى سعر منذ أواخر أغسطس 2017.







وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة أمس الأربعاء، وأبقى على معظم توقعاته للزيادات الجديدة في العامين المقبلين، ما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلاً للتيسير النقدي.







وواصلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضها الخميس ، لتجر أسعار النفط إلى الهبوط.







ونزلت العقود الآجلة للخامين أكثر من 35% عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات التي بلغتها في أكتوبر الماضي.





واستبعد فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الخميس، زيادةً حادةً في أسعار النفط قريباً، ما لم تحصل مشاكل جيوسياسية.