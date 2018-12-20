بعد فرز 95% من اللجان.. إعادة بين "فودة" و"يحيى" في انتخابات زفتى

كشفت عمليات فرز 95% من صنادق الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، على مقعد النائب الراحل رفعت داغر بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، عن إعادة بين أحمد فودة نصير مرشح حزب مستقبل وطن وأحمد يحيى.



وكشفت عمليات الفرز عن حصول "فودة" على نحو 19 ألف 420 صوت، في المقابل حصل "يحيى" على 16 ألف 640 صوت.



يذكر أن ماراثون الانتخابات التكميلية انطلق صباح أمس الأربعاء، ويتنافس على مقعد النائب السابق رفعت داغر عدد 13 مرشح، ويبلغ عدد الناخبين بمركز ومدينة زفتى 346892 ناخب يدلون بأصواتهم فى 100 مركز انتخابي و141 لجنة فرعية بنطاق المركز والمدينة.



ويتنافس فى الانتخابات كلا من أحمد فودة نصير مرشح حزب مستقبل وطن وهو المرشح الوحيد الذي يخوض الانتخابات بصفة حزبية، بينما يخوض باقي المرشحون المعركة كمستقلين وهم الإعلامي أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية وعضو مجلس محلي الغربية الأسبق والعميد أحمد يحي الجحش المستشار العسكري السابق لمحافظة لغربية وطارق صلاح مندور وهيثم نبيل عامر وعبودة شعلان وجمال عوض الشهابي، ومحمد الحسيني أبو الخير وصبري عبده جاد ومحمد طلعت المغربي وفرج الفقي وطارق مصطفي سراج الدين وهاني شرف الدين.



ويبلغ من لهم حق التصويت في دائرة زفتي 262 ألفا و791 ناخبا في قرى المركز و77 ألفا و501 ناخبا في المدينة بإجمالي 340 ألف و292 ناخب وناخبة.



وبدأت فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، يوم الإثنين 26 نوفمبر الماضي، في 3 دوائر هي طامية بالفيوم، وزفتى بالغربية، والعريش بشمال سيناء، تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بتلك الدوائر، وانتهاء المدة المحددة للتنازل عن الترشح.



وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية والمتحدث الرسمي، في بيان له، الإثنين 26 نوفمبر الماضي، إن إجمالي المرشحين بالدوائر الثلاثة 36 مرشحًا منهم 30 مستقلًا و6 ينتمون لأحزاب سياسية، يتنافسون على 3 مقاعد.



وأضاف أن مقعد دائرة طامية بالفيوم يتنافس عليه 10 مرشحين منهم 8 مستقلين، و2 ينتمون لحزبي "مستقبل وطن، والحزب العربي للعدل والمساواة"، ويتنافس على مقعد زفتى بالغربية 13 مرشحا بينهم 12 مستقلًا وأخر حزبي ينتمي لحزب "مستقبل وطن"، وفي دائرة العريش بشمال سيناء يتنافس 13 مرشحًا بينهم 10 مستقلين و3 ينتمون لأحزاب "حماة الوطن، مصر المستقبل، والعربي للعدل والمساواة".



وتسلمت الهيئة الوطنية، الأحد 25 نوفمبر الماضي، حكم القضاء الإداري في الغربية، باستبعاد محمد فودة من الترشح على مقعد زفتى بالغربية، وقررت الهيئة استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين، تنفيذًا لهذا الحكم.

واستندت محكمة القضاء الإداري بالغربية، في حكمها، إلى فقد "فودة" شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لاتهامه في قضايا "رشوة".



وتجرى عملية الاقتراع بالدوائر المشار إليها، يومي 14 و15 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الخارج، ويومي 19 و20 ديسمبر في الداخل، وتعلن النتيجة 25 ديسمبر، وفي حالة الإعادة ويكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل في الخارج، و16 و17 يناير في الداخل، وإعلان النتيجة يوم 21 يناير.



وتسلمت "الوطنية للانتخابات" خطابًا من مجلس النواب، في 3 أكتوبر الماضي، بخلو المقاعد الثلاثة عن الدوائر المشار إليها لوفاة ممثليها من النواب وهم؛ أحمد عبد التواب عن "طامية"، ورفعت داغر عن "زفتى" وحسام الرفاعي عن "العريش".