وزيرة البيئة تأمر بسرعة التعامل مع تلوث زيتي بأحد شواطئ رأس غارب

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التعامل مع تلوث زيتي بأحد شواطئ رأس غارب، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالوزارة بلاغا يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام به.



وعلى الفور، توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ عينات من التلوث، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التلوث الناتج وتم سحب العينات اللازمة ومتابعة التخلص النهائي من آثار التلوث.