بومبيو: سنواصل الحرب على داعش في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، إن بلاده ستواصل حملة محاربة الإرهاب على تنظيم داعش الإرهابي "سواءً ظهر في سوريا، أو في أماكن أخرى".







وقال بومبيو، في برنامج يبثه راديو "لورا انغراهام"، إن "مستمعيكم يجب أن يطمئنوا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة محاربة الإرهاب والاستمرار في الحرب على تنظيم داعش، سواءً ظهر في سوريا أو في أماكن أخرى".







وأضاف أن "القرار برحيل هؤلاء الأشخاص من سوريا لا يُقلل النجاح الهائل الذي حققته هذه الإدارة في حربها على الإرهاب بالشرق الأوسط".







وأضاف بومبيو، هناك "فلول لتنظيم الدولة في الكثير من الجيوب حول العالم".