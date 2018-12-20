في الذكرى الأولى.. الكنيسة تنقل رفات شهداء حلوان لكنيستيهم

قررت إيبارشية حلوان، نقل رفات شهدائها الـ ٨ من المدافن التي أودعوا فيها بمدينة ١٥ مايو، إلى مزارين تم إعدادهما، الأول بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بحلوان والثاني بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بأطلس وذلك بعد غدٍ السبت وسيقام احتفال لاستقبال الشهداء بكل من الكنيستين يحضره نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.





وينتمي ٦ من الشهداء لكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بينما ينتمي شهيدان لكنيسة الأنبا أنطونيوس، أطلس.



