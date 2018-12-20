ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة ولفرهامبتون

شارك جيمس ميلنر لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن مواجهة اليونايتد السابقة بالدوري والتي حسمها ليفربول 3-1.

وفقا لصحيفة مترو الإنجليزية، فإن ميلنر شارك اليوم في التدريبات الجماعية، تحضراً لمواجهة وولفرهامبتون، غدا الجمعة، في افتتاح الجولة 18 من البريميرليج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألكسندر أرنولد مدافع الفريق غاب عن التدريبات بسبب الإصابة ليزيد من معاناة ليفربول على الجانب الدفاعي بعد إصابة جويل ماتيب

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

يسعي ليفربول لمواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، عندما يواجه فريق ولفرهامبتون، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





في حين تبدو مهمة مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب سهلة عندما يستضيف كريستال بالاس، في الجولة 18.





وكان ليفربول انتزع الصدارة قبل أسبوعين بفوزه اللافت خارج ملعبه على بورنموث، مستغلاً خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الإيطالي 1-0، ليضمن بلوغه الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، علما بأن فريقاً واحداً نجح في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم طوال موسم واحد هو رسنال موسم 2003-2004.





وأمل قلب دفاع ليفربول الكرواتي ديان لوفرن بنجاح فريقه في معادلة إنجاز آرسنال بقوله: "نأمل في المحافظة على سجلنا خالياً من الهزائم حتى نهاية الموسم والتتويج باللقب، بطبيعة الحال التحدي كبير لكن سبب تواجدنا في صفوف ليفربول هو من أجل مواجهة هكذا تحديات".





وأضاف: "نجح آرسنال في تحقيق ذلك، فلماذا لا ننجح بدورنا"؟.





ويدرك ليفربول أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة أحد فرق قليلة نجحت في انتزاع التعادل من مانشستر سيتي 1-1 هذا الموسم ومن مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها.





واعترف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بصعوبة مهمة فريقه لا سيما أن ولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الممتازة فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري بقوله: "ما حققه هذا الفريق في دوري الدرجة الاولى الموسم الماضي، مدهش، فعلا فريق قوي، قام الفريق بتعزيز صفوفه مطلع الموسم الحالي، واحتاج اللاعبون الجدد الى بعض الوقت للتأقلم لكنه الآن فريق قوي جداً".