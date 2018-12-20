وزير الشباب والرياضة يلتقي محمد إيهاب وسارة سمير

استقبل د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد إيهاب واللاعبة سارة سمير ابطال العالم في رفع الاثقال واستمع إلي مطالبهم في المرحلة القادمة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية الموعد لها وفقا لخطة الوزارة لمتابعة الاتحادات وأبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب الرياضية.

وأكد د.أشرف صبحي دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل للاعب محمد ايهاب واللاعبه سارة سمير مؤكداً ان الدولة دائما وابداً تقف بجانب أبنائها الرياضيين الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية والعالمية ووعد خلال اللقاء بحل جميع اللازمات التي يتعرضون لها .

من جانبه أكد محمد إيهاب شكره وتقديره للدكتور اشرف صبحي على مجهوداته المتواصله لحل الازمات والمشكلات التي يتعرض لها اللاعب مشيراً إلي انه سيعمل على بذل المزيد من الجهد في المرحلة القادمة لرفع اسم عاليا في المحافل العالمية .

كما أكدت ساره سمير ان الدكتور اشرف صبحي قدم لها وعد بحل جميع ازماتها وطالبها بالتركيز في المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الميداليات لمصر في المحافل العالمية وخاصة أولمبياد طوكيو 2020.