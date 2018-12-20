ترامب يرحب بقرار طرد دبلوماسيين إيرانيين من ألبانيا

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بطرد ألبانيا مؤخرا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين

لممارستهما أنشطة غير قانونية تهدد أمن البلاد.





وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ترامب أشاد -في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء ألبانيا إيدى

راما- بطرد هذين الدبلوماسيين الإيرانيين، ووصف الإجراء بأنه "خطوة تمثل رسالة لحكومة إيران مفادها أن

الأنشطة الإرهابية التي تمارسها طهران في أوروبا سوف تنطوي على عواقب وخيمة".





كانت الخارجية الألبانية قد أعلنت أمس الأربعاء أن طرد السفير الإيراني ودبلوماسي آخر جاء بسبب ممارستهما

أنشطة تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي وإجراء اتصالات بدول أجنبية من بينها إسرائيل.