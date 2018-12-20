"الشحات" و "راموس" وجهًا لوجه على غلاف صحيفة "ماركا" قبل نهائي مونديال الأندية

يستعد الدولي المصري حسين الشحات نجم العين الاماراتي لخوض مباراة نهائي كأس العالم للأندية مع فريقه أمام فريق ريال مدريد الاسباني يوم السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري علي استاد مدينة زايد بالامارات

وتصدر حسين الشحات نجم منتخب مصر والعين الاماراتي صورة غلاف صحيفة "ماركا" الاسبانية للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بجوار قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

العين الاماراتي صعد للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بعدما تخطي عقبة فريق ريفر بليت الارجنتيني بركلات الترجيح، بينما تأهل الريال بعد فوزه علي كاشيما انتلرز الياباني بثلاثية نظيفة.

وسيكون حسين الشحات وزميله المصري يحيي نادر أول لاعبان مصريان في التاريخ يخوضان مباراة نهائي كأس العالم للأندية.