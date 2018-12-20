"صندوق العشوائيات": الانتهاء من مشروع تطوير ماسبيرو في أقل من 30 شهر

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع تطوير ماسبيرو حدث به مشاركة اجتماعية بين الصندوق والمحافظة والمواطنين.





وتابع "صديق"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس،: "وجدنا اختلافات بين الأهالي، ووضعنا جميع الاختيارات في 5 رغبات لتلبية كل احتياجات المواطنين، وفي البداية كل الأسر وافقت ما عدا 8 أسر، ثم وافقوا جميعًا بعد ما شعروا بالجديدة"، معقبًا: "وهذا هو قمة النجاح".





وأشار إلى أن حوالي 3 آلاف أسرة طلبوا تعويضات، لافتًا إلى أن عملية إزالة المنطقة لم تتم قهرًا، ولكن برضا وموافقة المواطنين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في أقل من 30 شهر.



