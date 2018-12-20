إغلاق لجان التصويت بدائرة طامية في الفيوم (صور)

أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بجميع المراكز الانتخابية بدائرة طامية بمحافظة الفيوم، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل قوات التأمين المعنية باللجان.



ويتنافس فيها 10 مرشحون للفوز بالمقعد الخالى بوفاة النائب الراحل اللواء أحمد عبدالتواب، عضو مجلس النواب بدائرة طامية، وأمين سر لجنة الأمن القومى بالمجلس، حيث يدلى نحو 241 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات، بأصواتهم فى قرابة 76 لجنة انتخابية فرعية ووفقا لغرفة العمليات باللجنة العامة للانتخابات بالفيوم فأن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها فى مواعيدها الرسمية دون تأخير،اليوم الخميس.



وأسماء الـ 10 مرشحين على المقعد هم؛ الدكتور محمد عبد التواب،" طبيب بشري"، شقيق النائب الراحل اللواء أحمد عبد التواب، الذى تجرى الانتخابات التكميلية على مقعده وهو من قرية العزيزية، ومحمد فرغلى "صحفي"، الذى يخوص الانتخابات مستقلا وهو من قرية الروضة وسبق وصوله لمرحلة الإعادة فى الانتخابات السابقة وجمال أحمد محمد، وشهرته "ناصر الصعيدي" موظف بالإدارة الصحية بالمركز، ومقيم بنفس قرية المرشح الثاني، ومحمود فخر الدين صبحي، وشهرته "بسام الصواف"، باحث أول بمكتب النائب العام، وهو مقيم ببندر طامية، ومجدى هلال عبد العزيز وشهرته "مجدى الشريف" صاحب شركة، ومقيم بعزبة كوبرى بيومى بقرية المظاطلي، والشاب محمد رمضان عبد الستار وشهرته "محمد رمضان الضعيف" ليسانس حقوق، ووائل سيد صاوى وشهرته "وائل صاوي"صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بقرية سرسنا، وإيهاب عبد الواحد محمد وشهرته "هانى العندي" نائب رئيس المركز التكنولوجى بطامية، وهو من قرية دار السلام، والذى خاض الانتخابات البرلمانية الأساسية وجمعة أحمد حافظ وشهرته"جمعة الصياد" صاحب شركة خاصة، وهومن عزبة جورجى بطامية، وأسامة محجوب "محام"، وهو من قرية منشأة الجمال.



وتسلمت الهيئة الوطنية، الأحد 25 نوفمبر الماضي، حكم القضاء الإداري في الغربية، باستبعاد محمد فودة من الترشح على مقعد زفتى بالغربية،وقررت الهيئة استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين، تنفيذًا لهذا الحكم.



واستندت محكمة القضاء الإداري بالغربية، في حكمها، إلى فقد " فودة" شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لاتهامه في قضايا "رشوة".



وتجرى عملية الاقتراع بالدوائر المشار إليها، يومي14 و15 ديسمبرالمقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ويومي19 و20 ديسمبر في الداخل، وتعلن النتيجة 25 ديسمبر، وفي حالة الإعادة ويكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل في الخارج، و16 و17 يناير في الداخل، وإعلان النتيجة يوم21 يناير.



وتسلمت "الوطنية للانتخابات" خطابًا من مجلس النواب، في 3 أكتوبر الماضي، بخلو المقاعد الثلاثة عن الدوائر المشار إليها لوفاة ممثليها من النواب وهم؛ أحمد عبدالتواب عن "طامية"، ورفعت داغرعن "زفتى" وحسام الرفاعي عن "العريش".