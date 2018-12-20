محافظ الفيوم يشهد فاعليات مناقشة قانون ذوي الاعاقة الجديد (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأه وبيت العائلة المصرية بالتعاون مع المحافظة لمناقشة قانون ذوي الاعاقة الجديد بقاعة المؤتمرات بنادي المحافظة بحضور الشيخ سعيد محمد مدير المنطقة الأزهرية بالفيوم والقمص روفائيل سامي أمين بيت العائلة والنائب نشوي حسين والنائب أشرف عزيز عضوي مجلس النواب، والأستاذة مني عيسي مسئول لجنة الاعاقة بالمجلس القومي للمراة وأعضاء المجلس القومي للمرأه وعدد من ذوي الإعاقة.



بدأت فاعليات الندوة بالسلام الجمهوري ثم تلاوة بعض أيات القران الكريم، وتم خلال الندوة مناقشة أهم البنود البارزة في قانون ذوي الاعاقة الجديد وهي الرعاية الصحية والتعليمية والسكانية والرعاية الاجتماعية التي تتعلق بالحياة اليومية لذوي الإعاقة.



وفي كلمتة أكد محافظ الفيوم علي وضع ألية لفحص الطلبات والمشاكل الخاصة بذوي القدرات الخاصة وضرورة وجود حلول لها، كما استمع الي مطالبهم التي تتعلق بالحياة اليومية والعمل علي حلها.



كما أشار المحافظ ان المحافظة قامت بتوفير مسار خاص بذوي القدرات الخاصة يبدأ من جامعة الفيوم حتي ميدان السواقي وتحديد أماكن انتظار السيارات الخاصة بهم وتغيير طريقة عمل المطبات لتكون مضيءة وظاهرة وأكد أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بذوي الإعاقة.