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إسرائيل تعلن البدء في تدمير أنفاق حزب الله "اليوم"

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:32 م
إسرائيل تعلن البدء في تدمير أنفاق حزب الله اليوم
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وكالات
 
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الأخير سيبدأ، مساء اليوم الخميس، تدمير الأنفاق التي يتهم حزب الله بحفرها لأغراض عسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



ومنذ بدأ عملية واسعة في 4 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف أربعة أنفاق تصل إلى أراضيه.

وقضت المرحلة الأولى من العملية بتحديد أماكنها "على أن نبدأ هذا المساء تدمير الأنفاق"، وفق ما صرح اللفتنانت كولونيل جوناثان كونكيروس.
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