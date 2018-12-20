سبق – السعودية | مدير تعليم شرق الدمام يكرم منسوبين بوحدة شؤون المعلمين

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كرم مدير مكتب التعليم بشرق الدمام، محمد بن امبارك الزهراني، منسوبي وحدة شؤون المعلمين بالمكتب: دليم بن محمد القحطاني، وتركي بن محمد بامزروع؛ لجهودهما المبذولة خلال الفترة الماضية.



وأشار رئيس وحدة شؤون المعلمين بمكتب تعليم شرق الدمام، إبراهيم بن حامد الغامدي، إلى مساهمة الزملاء خلال الفصل الدراسي الأول في تسديد العجز الدراسي بمدارس القطاع، ومتابعة مباشرات المعلمين المنقولين خارجيًّا وداخليًّا، وتفريغ شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالأعمال الإشرافية داخل المدرسة.



المصدر:- صحيفة سبق

