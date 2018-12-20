بعثة المصري تصل بوركينا فاسو بعد رحلة شاقة





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي برئاسة محمد الخولي نائب مجلس الإدارة، منذ قليل إلى بوركينا فاسو بعد رحلة طويلة وشاقة استمرت لمدة 15 ساعة، تخللها ترانزيت في إثيوبيا ثم ترانزيت آخر في النيجر.





وفوجئت بعثة الفريق البورسعيدي بترانزيت دولة النيجر، رغم أنهم كانوا على علم بترانزيت إثيوبيا فقط، وهو ما لم يحدث مما عرضهم للإرهاق الشديد، نتيجة طول مدة الرحلة واستقلالهم لثلاث طائرات حتى الوصول إلى العاصمة واجادوجو.





ويستعد المصري لمواجهة ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد غداً السبت.



