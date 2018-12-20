خشونة الركبة سر استبعاد "زيزو" من السفر مع الزمالك إلى تشاد

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجازفة بمدافع الفريق محمود حمدي الونش والدفع به في مباراة القطن التشادي بعد عودته من الإصابة.





وعاد الونش للتدريبات الجماعية عقب فترة غياب طويل بعدما تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب الوطنى لمواجهة تونس فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.





وفضل الجهاز الفني استبعاد اللاعب من السفر مع الفريق رغم جاهزيته ومشاركته في التدريبات نظرا لكون ملعب القطن من النجيل الصناعي وهو ما قد يتسبب في إصابة اللاعب ليقرر جروس عدم ضمه للقائمة خوفا عليه من تعرضه لإصابة.





خشونة الركبة سر استبعاد زيزو من السفر مع الزمالك لتشاد





خرج محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الفريق التي تغادر صباح غدا الجمعة لمواجهة القطن التشادي بسبب الإصابة.





ووفقا لمصدر فإن اللاعب عانى خلال الأيام الماضية من خشونة بالركبة ولم يشارك في المران ولذا فضل الجهاز الفني استبعاده من رحلة تشاد.





ويغيب عن الزمالك كلا من أيمن حفني ومحمود حمدي الونش ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمود جنش ومحمود دونجا وحميد أحداد ومحمد عنتر لأسباب فنية.