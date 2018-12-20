خالد الجندي: الطلاق لا يقع إلا بحضور ممثل الدولة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك وسائل يتم بها حل رباط الزوجية وهذه الوسائل مفتوحة عند العلماء، مشيرًا إلى أنه يدعو لقضية الزواج الشفوي باستماتة لأنه هو الشيء الوحيد الذي تحل به عقدة النكاح اليوم.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: أن الطلاق الشفهي لا يناسب العصر الراهن، موضحًا أن عقد الزواج سابقًا كان يتكون من طرفان الزوج والزوجة، ولكن بعد تطور مفهوم الدولة أصبح عقد الزواج مكون من زوج وزوجة والدولة الممثل في ختم المأذون، مؤكدًا على أن الطلاق الشفهي لا يجوز في حالة عدم وجود الطرف الثالث وهو الدولة.



