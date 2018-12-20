رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع تشطيبات قاعة المؤتمرات

تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قاعة المؤتمرات والمسرح الجامعي للوقوف على آخر المستجدات بهم، في إطار استعدادات الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، وهو من المشروعات الجديدة التى يتم العمل فيها داخل الحرم الجامعي.



كما شدد على الشركة المنفذه ضرورة الإنتهاء من التسليم خلال الموعد المحدد تمهيدًا لإفتتاحها وذلك لكى تنسجم وتتواكب مع مجمل التطورات التي شهدتها الجامعة في الآونة الأخيرة، والتي تعكس النهضة الثقافية والحضارية لجامعة كفرالشيخ.