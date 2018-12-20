سبق – السعودية | أمانة المدينة تؤكد مواصلة مكافحة آفات الصحة العامة

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أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ تواصل أعمالها لمكافحة آفات الصحة العامة بأحياء المدينة المنورة والقرى التابعة لها؛ ردًّا على الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار الذباب والناموس في أحياء المدينة المنورة دون مكافحة.



وبينت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه تمت مكافحة آفات الصحة العامة في 13 بلدية؛ منها 7 بلديات داخل المدينة المنورة، و5 بلديات في القرى.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لأمانة منطقة المدينة المنورة بسبب انتشار البعوض والذباب داخل أحياء المدينة المنورة؛ الأمر الذي جعل الأمانة توضح بالصور عن تواصل أعمالها للمكافحة في أحياء وقرى المدينة المنورة.



وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد تعاقدت مع شركة متخصصة للمكافحة للمنطقة والقرى التابعة لها، وذلك بعقد لمدة 5 سنوات يُعد أكبر عقد لمشروع المكافحة في المدينة المنورة، بعدما تم فصله عن مشروع النظافة؛ حيث باشرت الشركة أعمال المكافحة في الأحياء والقرى منذ عدة أسابيع، ودعت المواطنين والمقيمين الإبلاغ أي ملاحظات عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي.



المصدر:- صحيفة سبق

