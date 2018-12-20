إيران: نتنياهو يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة

شن المدير العام لدائرة التصدي للتجسس في وزارة الأمن الإيرانية، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات الأخير حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المسؤول الإيراني، إن نتنياهو بسبب الكشف عن تجسس وزير إسرائيلي لصالح إيران، بات يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة.





وردا على "مزاعم" نتنياهو حول التوافد الدوري لمسؤولين إسرائيليين أمنيين للإشراف على البرامج النووية لإيران:

"من حق نتنياهو أن يؤلف قصصا كهذه؛ لأنه يعاني من أشد الضغوط الداخلية والخارجية بسبب الكشف عن تجسس وزير إسرائيلي لصالح إيران".





وأضاف أن "نتنياهو قد أمر مؤخرا جهاز الأمن العام للكيان الصهيوني (الشاباك) أن يقوم خلال ستة أشهر بإجراء تحقيق استخباراتي وأمني شامل للتأكد مما إذا كان المسؤولون السياسيون والأمنيون وأعضاء الكنيست على تواصل بالأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية أم لا" مؤكدا أن هذا الأمر يكشف عن ثمة حقائق لا تحتاج إلى توضيح.





وكانت إسرائيل قالت إنها وجهت اتهامات للوزير الإسرائيلي السابق غونين سيجيف بالاشتباه بتجسسه لصالح إيران.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل ستصعد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.