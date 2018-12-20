تعادل مثير لـ "إف سي مصر" مع المريخ في الممتاز "ب"

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادى اف سى مصر مع نظيرة فريق المريخ بهدف لكل منهما فى المباراة التى اقيمت على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي، ضمن الجوله الثالثه عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

خاض إف سي مصر المباراة بتشكيل تكون من : سعيد فتحي، وأسامة رجب، وعلاء عطا، وبلال سالم، وأحمد محسن، ومحمد العديسي، وهشام عبد الحميد، وأشرف سيد، ومحمود أجوجو، ومصطفى سلطان، وأحمد الصعيدي.





وجاء تشكيل المريخ مكون من أحمد حسين ومحمد جمعه شيكا ومحمد سعيد وهشام البطوط ومحمد وحيد ومحمدالبعلى وفتحى عبد الجليل وحسام حسن ومهدى صبحى واحمدعبد الرازق.





وقد افتتح التسجيل باللقاء لاعب المريخ " محمد سعيد " فى الدقيقه ٣٣ من زمن الشوط الاول، الذي شهد حصول اللاعب محمود أجوجو على بطاقة صفراء.





وفى الشوط الثانى استطاع اف سى مصر التعادل حيث احرز " علاء عطا" فى الدقيقه ٥، وقد حصل لاعب المريخ " احمد جمعه " على انذار خلال أحداث الشوط الثاني.





وبذلك النتيجة، رفع نادي مصر رصيدة إلى 24 نقطة، بالمركز الرابع، بينما وصل رصيد المريخ إلى 17 نقطة بالمركز السابع.





أدار المباراة الحكم محمد عادل، وعاونه، علي الوكيل، وعلاء السروي، وحكم رابع مصطفى مدحت.





- ترتيب المجموعة الثانية:





1- كوكاكولا: 27 نقطة

2- سيراميكا: 26 نقطة

3-القناه: 24 نقطة

4- إف سى مصر: 24 نقطة

5- الترسانه: 22 نقطة

6- الشمس: 18 نقطة

7- المريخ: 17 نقطة

8- ج شبين: 17 نقطة

9-النصر: 14 نقطة

10- منتخب السويس:12 نقطة

11- دمياط: 12 نقطة

12- بورتو: 13 نقطة

13- الزرقا: 10 نقاط

14- أبو صقل: نقطتين



