الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك





نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع محمود مرعى، مدافع فريق وادى دجلة، تمهيدًا لحسم المفاوضات مع إدارة فريقه، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وحصل النادي الأهلي على توقيع "مرعي" رغم دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية، فى ظل رغبة كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، فى التعاقد مع قلب دفاع مميز.





ويكثف النادي الأهلى جهوده لحسم الصفقة مع إدارة دجلة فى انتقالات يناير، بسبب الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق بالخط الخلفى.





وفي سياق آخر، بدأ مسئولو النادى الأهلى، في التفكير جديا في التعاقد مع إسلام عيسى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب بات من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.





وشهدت الساعات الماضية تلقى لاعب المصرى اتصالات من جانب إدارة النادى الأهلى بهدف جس نبضه بشأن ارتداء القميص الأحمر.





ويقدم إسلام عيسى مستوى جيد مع فريق المصرى البورسعيدى، وتدرك إدارة الأهلى صعوبة حسم الصفقة، لتمسك إدارة المصرى بخدماته خلال المرحلة المقبلة، كما مازال اللاعب مرتبط بعقد لمدة 4 مواسم مع فريقه.





ويطلق النقاد الرياضيين والإعلام لقب خليفة بركات على عيسى نظرا لتمتعه بنفس الإمكانيات والسرعات.



